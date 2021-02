Julien Clerc : "Hélène a souffert quand j'ai refusé d'avoir un autre enfant"

Julien Clerc sort son 26e album studio, Terrien, pour le plus grand bonheur de ses fans. A cette occasion, le chanteur de 73 ans accorde une longue interview à Paris Match, accompagné de celle à qui il est marié depuis bientôt dix ans : la romancière et scénariste Hélène Grémillon. Le couple fait d'ailleurs la couverture de l'hebdomadaire, partageant une belle complicité pour cette Une.

Malgré leur grande différence d'âge (vingt-neuf ans), Julien Clerc et Hélène Grémillon tombent le plus souvent d'accord, parfois après d'âpres négociations. Mais il est un sujet qui s'est imposé comme non-négociable pour Julien Clerc : avoir un deuxième enfant avec Hélène. Le chanteur est le papa de 5 enfants, âgés entre 12 et 46 ans. Léonard est le petit dernier, fruit de son amour pour Hélène. Julien Clerc est le papa d'Angèle Herry - fille de son ex Miou-Miou et Patrick Dewaere, qu'il a adoptée -, Jeanne, qu'il a eue avec Miou-Miou, mais aussi Vanille et Barnabé (qu'il ne voit plus), nés lors de son mariage avec la cavalière Virginie Coupérie-Eiffel, dont il a divorcé en 2002.

Alors qu'Hélène Grémillon avait l'espoir d'avoir un autre enfant après Léonard, Julien Clerc l'a stoppée net. Un choix qui a heurté sa femme au plus profond de son âme, il en a pleinement conscience. "Je sais qu'Hélène a souffert quand j'ai refusé d'avoir un autre enfant. Mais j'ai pensé que je n'avais plus la moelle pour ça, confie Julien Clerc à Paris Match, en toute transparence. Je lui ai fait beaucoup de peine, mais notre amour a été plus fort." Cette décision de ne pas avoir d'autres enfants, le chanteur l'a prise en considérant son âge. "On a une grande différence d'âge et je souhaite accompagner mon dernier fils le plus tard possible", explique-t-il.

Les enfants de Julien font partie des gens les plus chers à mon coeur

Ce sujet délicat, qu'ils ont surmonté ensemble, Hélène Grémillon l'aborde également avec Paris Match. "Oui c'est un projet de vie que j'aurais aimé avoir avec lui, naturellement... c'était déjà une telle chance d'avoir Léonard. Vraiment", confie la romancière.

S'agissant des quatre autres enfants de son époux, Hélène les a parfaitement et entièrement acceptés. Angèle, Jeanne, Vanille et Barnabé font tous partie de la famille : "Ce n'est pas un arrangement des sentiments de belle-mère. Je suis heureuse de passer du temps avec eux. Les enfants de Julien font partie des gens les plus chers à mon coeur."

Après avoir passé cinq ans à Londres, une parenthèse "exotique" comme l'a dit Julien Clerc précédemment, toute la famille est rentrée en France en raison de la crise sanitaire. Tous ont emménagé dans une nouvelle maison il y a tout juste quatre mois. Un nouveau chapitre dans l'histoire de Julien Clerc et Hélène Grémillon.

L'intégralité des confidences de Julien Clerc et de sa femme est à retrouver dans Paris Match, numéro du 11 février 2021.