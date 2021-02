Julien Clerc : Son séjour "exotique" de 5 ans avec sa femme et son fils à Londres

Avec son dernier album attendu dans les bacs le vendredi 12 février 2021, Julien Clerc explore plusieurs thèmes de société et, avec la chanson Brexit, il évoque certes une histoire de coeur à cheval entre deux pays mais celle-ci résonne aussi avec le divorce acté entre le Royaume-Uni et l'Europe. De quoi parler à l'artiste qui a passé cinq ans outre Manche.

Interrogé par France 24, le chanteur âgé de 73 ans s'est expliqué sur cette chanson, évoquant sa vie personnelle. "J'avais un pied là-bas (pour y résider), mais un pied ici (pour travailler) : je passais beaucoup de temps dans l'Eurostar, et là, avec le Covid et le Brexit je me suis rendu compte que ce ne serait plus aussi facile de faire des aller-retours (...) Nous n'en avions pas parlé ensemble, mais Paul [Ecole, le co-auteur, NDLR] a eu cette idée-là, cette fable d'une Anglaise amoureuse d'un Français ; et puis l'histoire est finie, mais c'est un chagrin à l'anglaise, il ne faut pas trop que ça se voit", a-t-il confié. Une histoire qui n'est pas la sienne puisque Julien Clerc s'était installé à Londres avec sa femme Hélène et son fils Léonard. Pour le plus grand bonheur de la petite famille.

"C'était un fantasme culturel pour ma femme, Hélène, et moi. C'est très exotique l'Angleterre, et Londres est une ville très cosmopolite. C'est enrichissant de vivre une ambiance différente au quotidien (...) On a pu immerger notre fils dans le système anglais, on lui a offert une double culture qui, je l'espère, lui servira plus tard", a précisé l'interprète de Femmes je vous aime dans les pages du magazine Télé 7 Jours. On est loin de son ancienne vie nature avec Miou-Miou au milieu des brebis en Bourgogne ! De cette expérience, il s'est également réjoui dans les pages de Télé 2 Semaines de savoir que son fils est désormais bilingue et que, en dépit de "cinq années merveilleuses" passées dans la capitale britannique, il peut désormais "voir plus souvent" ses proches à Paris. A commencer par sa fille Vanille, laquelle a fait de lui un grand-père heureux.