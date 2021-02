Julien Clerc et sa vie "nature" avec Miou-Miou : il partage ses souvenirs bucoliques

A 73 ans, Julien Clerc continue de régaler ses fans en musique. Il sort ainsi son 26e album studio dans lequel il publie notamment la chanson La rose et le bourdon, réponse à un enfant curieux de l'état de la planète. L'occasion pour le populaire artiste de parler de son amour de longue date de la nature.

Interrogé par le magazine Télé 2 semaines, Julien Clerc s'est confié sur ce sujet qui a pris de plus en plus de place dans le débat publique. "Vous savez, j'ai toujours été proche de la nature. Quand je vivais avec Miou-Miou, nous nous étions installés dans l'Yonne avec 300 brebis !", s'est-il notamment souvenu. On est loin du strass et des paillettes du show business. Le chanteur avait fait la rencontre de la comédienne Miou-Miou en 1975 sur le tournage du film D'amour et d'eau fraîche. Trois ans plus tard, le couple accueillait une petite fille prénommée Jeanne. Du temps de leur ménage, les deux artistes ont d'abord habité à la Métairie Bruyère près de Parly, puis au Château des Gouttes près de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Ils se sont séparés en 1981 mais Julien Clerc avait par la suite officiellement reconnu Angèle comme sa fille, elle qui était née de l'histoire entre Miou-Miou et le regretté Patrick Dewaere.

Poursuivant ses confidences sur son engagement écologique, Julien Clerc a ajouté : "Plus récemment, j'ai été bouleversé par la dégradation de la planète en randonnant en montagne, où j'ai vu le recul des glaciers. Depuis des années, je passe mes vacances sur un bateau et quand je nage la tête sous l'eau je vois des déchets plastiques. Le paysage en Méditerranée est magnifique, mais cette mer devient une poubelle." Nul doute que le chanteur a éduqué ses enfants au respect de la nature au fil de leur éducation et il se dit d'ailleurs prêt à répondre aux interrogations de son petit-fils - sa fille Vanille est devenue maman en 2020 - même si ce dernier est pour l'heure trop petit pour se poser de telles questions !

Les confidences de Julien Clerc sont à retrouver dans Télé 2 semaines, édition du 8 février 2021.