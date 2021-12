"Malgré une grande différence d'âge..." : Julien Clerc cash sur son couple avec Hélène, de 30 ans sa cadette

Julien Clerc a eu plusieurs femmes dans sa vie mais, depuis 2004, c'est avec Hélène Grémillon qu'il coule des jours heureux dans la discrétion. Il a épousé son amoureuse et mère de son fils Léonard, en 2012 à Paris. Dans les pages du magazine Nous Deux, l'interprète du tube culte Ma préférence fait des confidences.

Alors que le magazine cherchait à savoir quel était le secret du chanteur pour faire durer son couple, ce dernier a répondu avec candeur. "L'amour, l'amour ! J'ai eu la chance de rencontrer la personne qui m'allait profondément à la bonne période de ma vie." Deux ans avant sa rencontre avec Hélène, Julien Clerc s'était séparé de sa femme Virginie Coupérie-Eiffel, avec laquelle il avait vécu une longue histoire ayant donné naissance à deux enfants : Vanille, née le 20 mars 1988, et Barnabé, né le 7 février 1995.

Cette nouvelle histoire de coeur avec Hélène, de trente ans sa cadette, aurait pu ne pas fonctionner en raison de leurs âges respectifs mais, coup de chance, la vie en a décidé autrement. "Malgré une grande différence d'âge, on s'entend très bien sur tous les plans. Je crois beaucoup à la différence d'âge. Pour certaines personnes, ça peut être difficile, destructeur, mais peut-être que j'ai un côté un peu pygmalion", ajoute Julien Clerc.

Le chanteur, qui a récemment sorti un nouvel album intitulé Les jours heureux sur lequel il reprend les chansons d'artistes qu'il admire, se dit chanceux des rencontres amoureuses qui ont émaillé sa vie. "J'ai eu des femmes merveilleuses, avec de fortes personnalités, qui m'ont toutes appris quelque chose [il a par exemple été en couple avec Miou-Miou, NDLR]. Je pense avoir évolué grâce à elles. Comme le dit Maxime Le Forestier dans sa chanson [Double Enfance, NDLR], je ne pense pas qu'elle soit 'donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie'. A chaque fois, ça a été riche et profond, et là plus que jamais."

