Julien Clerc et Miou-Miou parents d'Angèle : Pourquoi le chanteur a adopté la fille de l'actrice ?

En couple avec Miou-Miou de 1975 à 1981, Julien Clerc a beaucoup appris durant ces années. Notamment au sujet de la paternité puisque quand il était en couple avec l'actrice des Valseuses, cette dernière avait déjà un enfant : Angèle Herry-Leclerc, née de la relation entre l'actrice et Patrick Dewaere. Et le chanteur de 73 ans l'a tout de suite considérée comme sa propre fille.

Lors d'une interview accordée à Paris Match, le 21 février 2021, Julien Clerc est revenu sur son histoire d'amour avec celle qui ne veut jamais se marier. "Quand j'ai rencontré Miou-Miou, elle était déjà la mère d'Angèle, a-t-il expliqué, à partir du moment où j'aimais cette femme, la question ne se posait pas : Angèle est devenue ma fille et je l'ai adoptée, à sa demande, quand elle a eu 17 ans". Une adoption également souhaitée par la jeune adolescente et qui s'est déroulée plus de 10 ans après la séparation du couple.

Toujours dans les colonnes de Paris Match, en 2011, cette fois, Julien Clerc s'était confié sur celle à qui il a dédié la chanson Angela en 1984. "Miou-Miou quittait un homme avec qui elle avait eu un enfant. Il n'était pas question que je ne prenne pas la mère et l'enfant." Et d'ajouter : "Les rapports étaient difficiles avec son père. Je me suis considéré comme son père très vite. Elle m'a d'abord appelé Julien, puis papa." L'interprète de Mon Refuge et Miou-Miou - qui se sont rencontrés sur le tournage du film D'amour et d'eau fraîche en 1975 - sont les parents également de Jeanne Herry, née en 1978.

Il est père de cinq enfants

Après sa relation avec Miou-Miou avec qui il est resté proche, Julien Clerc s'est ensuite uni avec la cavalière et descendante de Gustave Eiffel, Virginie Coupérie-Eiffel. Ensemble, ils resteront mariés de 1985 à 2002 et donneront naissance à Vanille (en 1988) et Barnabé (en 1997). Désormais, le père de famille file le parfait amour aux côtés de l'écrivain Hélène Grémillon - avec qui il est marié depuis décembre 2012 - et de leur fils, Léonard, né en avril 2008.