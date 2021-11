Julien Clerc : Sa fille Vanille reprend l'un de ses tubes, hommage fort et touchant

Venue faire une belle surprise à Julien Clerc dans l'émission La Chanson Secrète diffusée le 27 novembre 2021 sur TF1, Vanille Clerc a su émouvoir son papa en reprenant son titre Ma Préférence. Fille du chanteur et de Virginie Coupérie-Eiffel (descendante de Gustave Eiffel et du ministre de la Police de Napoléon Ier, Joseph Fouché), la jeune femme née en 1988 est également chanteuse, auteure-compositrice comme son père. En coulisses, elle en dit plus sur le lien si particulier qui l'unit à son père : "C'est lui qui m'a donné ce goût de la chanson française et surtout c'est lui qui m'a élevée beaucoup parce que ma mère étant cavalière professionnelle donc sportive de haut niveau, j'étais beaucoup seule avec lui petite donc je pense avoir un lien très fort avec lui."

Après avoir interprété la chanson Ma Préférence avec Carla Bruni sur le plateau, la jeune femme - qui est devenue maman d'un petit garçon prénommé Léon en avril 2020 avec son compagnon Robinho Tavares - a révélé avoir été très stressée de chanter devant son papa.

"Moi j'étais assez stressée je dois avouer puis surtout j'ai pas beaucoup l'habitude de faire des grosses télés comme ici donc pour moi c'était doublement stressant et je dois avouer qu'effectivement tes chansons sont très difficiles à chanter et typiquement ma préférence on dirait que c'est hyper simple parce que c'est justement une mélodie qui coule qui reste vachement dans la tête etc. mais c'est tout ton talent je pense justement de faire des mélodies simples qui finalement quand on veut bien les chanter c'est quasi, pas inchantable, mais limite !" indique-t-elle avec humour.

La soeur de Barnabé (né en 1995, fruit de l'amour entre Julien Clerc et Virginie Coupérie-Eiffel) a également livré ses impressions à Gala suite à sa prestation sur TF1. "De pouvoir chanter avec elle (Carla Bruni), face à mon père, c'était vraiment un cadeau. Même si c'était stressant, c'était un moment très fort, émouvant et joyeux à la fois." Très admirative de la femme de Nicolas Sarkozy, elle ajoute : "Carla Bruni a toujours été une inspiration pour moi. J'aime beaucoup ses textes et ses mots (...) J'ai appris la guitare toute seule sur YouTube et l'une des premières chansons que j'ai jouée, c'était L'amour de Carla Bruni, qui figurait sur son premier album. Donc ça faisait vraiment écho à mes débuts dans la musique."

Au cours de la soirée, Julien Clerc a également eu une magnifique surprise de Calogero et Jeanne Cherhal venus chanter son titre Ivanovitch.