Vanille Clerc maman : le prénom et le visage de son fils révélés par son chéri, Robinho Tavares

Dans la famille Clerc, je voudrais... le petit dernier ! En avril 2020, Vanille, la fille de Julien Clerc, a donné la vie pour la première fois. Et si elle est restée très discrète à propos de son enfant, on ne peut pas en dire autant à propos de son compagnon. C'est bien simple, le bassiste brésilien Robinho Tavares est un véritable papa gaga. Sur son compte Instagram, il n'y en a que pour son fils. Car oui, il s'agit d'un petit garçon. Son visage apparaît même auprès de celui de ses parents sur les réseaux sociaux ainsi que son doux prénom : Léon.

Nous nous sommes rencontrés au Brésil. Il ne parle pas français...

Vanille Clerc et Robinho Tavares se sont rencontrés en Amérique du sud lors de l'enregistrement du premier album de la chanteuse, intitulé Amazona, et paru en juin 2019. Ils ont collaboré, à nouveau, pour le second opus de l'artiste disponible depuis le mois d'octobre 2021. "Je l'ai composé chez moi, enceinte, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Gala. Pendant le confinement. Travailler ensemble dans ces conditions a été à la fois une évidence et une expérience géniale. Nous nous sommes rencontrés au Brésil. Il ne parle pas français, mais j'en ai profité pour apprendre le portugais."