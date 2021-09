Julien Clerc intransigeant avec sa fille Vanille, chanteuse : "Je suis assez critique..."

La vie privée de Julien Clerc aura été des plus mouvementées tout au long de sa carrière. Père de cinq enfants, le chanteur de 73 ans a connu plusieurs longues relations dans sa vie. Longtemps en couple avec Miou-Miou, il la quitte en 1981 et retrouve l'amour auprès de la cavalière française Virginie Coupérie-Eiffel. Ensemble, ils auront deux enfants : Vanille (née en 1988) et Barnabé (né en 1995). Interrogé dans les colonnes de Nice Matin le 8 septembre, l'amateur de tennis a bien voulu évoquer sa fille, Vanille, devenue elle aussi une chanteuse confirmée.

Alors qu'il se trouve actuellement sur la Côte d'Azur pour entamer sa tournée, Julien Clerc aurait pu croiser sa fille, qui se produit elle aussi dans la région. Lorsque le journaliste évoque le sujet et lui demande s'il est plutôt amateur ou critique avec la jeune femme de 33 ans, le chanteur la joue cash : "Je suis assez critique par nature, surtout avec les gens que j'aime. Mais elle se débrouille bien, elle est auteur-compositeur déjà", reconnaît-il.

Elle fait ce métier comme il faut le faire

S'il n'accorde pas de passe-droit à sa fille, Julien Clerc semble admiratif du parcours de cette dernière et il n'hésite pas à le dire. "Elle est pure et dure, elle fait ce métier comme il faut le faire, en respectant la musique, par goût et avec une vraie âme artistique", détaille le compagnon d'Hélène Grémillon.

Un papa tout fier de sa fille donc et qui va entamer sa nouvelle tournée un peu partout en France avec son dernier album, Terrien, mais également ses grands classiques que le public réclame à chaque concert et ce qu'il comprend parfaitement. "McCartney dit que s'il va voir les Rolling Stones et qu'ils ne jouent pas Satisfaction, il demande à être remboursé ! Loin de moi l'idée de me comparer aux Stones, mais c'est un peu cette idée-là", synthétise-t-il.