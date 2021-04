Julien Clerc agressé par Patrick Dewaere : la raison de leur violente altercation

Au début des années 70, Julien Clerc devient une star et enchaîne les projets. Après le succès de la comédie musicale Hair et des albums qui le rendent très populaire auprès des français, le chanteur décide de s'essayer au cinéma. Son premier film, D'amour et d'eau fraîche, c'est le réalisateur Jean-Pierre Blanc qui lui offre en 1975. Pour l'occasion, il partage l'affiche avec Miou-Miou.

Alors qu'elle est dans une relation compliquée avec l'acteur Patrick Dewaere, l'actrice tombe sous le charme de Julien Clerc. Leur romance débute sur les plateaux de tournage, mais l'acteur des Valseuses finit par être au courant et débarque sur le plateau D'amour et d'eau fraîche pour régler ses comptes avec le chanteur. "Quand le comédien a vent de cette aventure, il s'en va aussitôt attendre l'amant de sa femme à la sortie du plateau pour lui casser la gueule", peut-on lire dans Julien, la biographie écrite par la journaliste Sophie Delassein sur la vie de l'interprète de Mélissa.

Une altercation éclate entre les deux hommes, mais Julien Clerc voit bien que le compagnon de Miou-Miou n'est pas dans son état normal et décide de ne pas rendre les coups. "J'ai compris qu'il était énervé, triste. D'ailleurs, il a tout de suite tourné les talons", se souvient-il. Patrick Dewaere a néanmoins le temps de décocher un coup de poing qui laissera quelques séquelles. "Il était costaud, j'ai eu très mal", admet le chanteur qui ressentira une douleur au menton pendant près de dix jours comme il le confiera à l'époque pour une émission de la chaîne de télévision belge, la RTBF.

L'affaire en restera là entre les deux hommes, mais l'histoire d'amour entre Julien Clerc et Miou-Miou ne fait que commencer puisqu'ils formeront un couple soudé jusqu'en 1981 et auront une fille, la réalisatrice Jeanne Herry. Le chanteur ira même jusqu'à adopter la fille de Patrick Dewaere et Miou-Miou, Angèle Herry, en 1992, dix années après le tragique suicide de l'acteur.

