Patrick Dewaere : De quoi est mort le célèbre acteur, à seulement 35 ans

En pleine gloire, Patrick Dewaere se donnait la mort en 1982 dans son appartement parisien. Âgé de seulement 35 ans, l'acteur venait pourtant de tourner dans la journée des essais pour le film de Claude Lelouch, Édith et Marcel. Alors comment expliquer l'impensable ? Plusieurs théories ont par la suite été annoncées comme le fait que l'acteur venait de vivre une rupture douloureuse quelques mois plus tôt. Sa femme Elsa venait de le quitter. Pire (selon Patrick), elle avait l'intention de se mettre en couple avec Coluche, son meilleur ami.

Interviewée par Paris Match en 2010, sa fille Lola (née en 1979) avait confié : "Elsa m'a dit qu'à ce moment-là elle était partie "décrocher" en Guadeloupe sur l'invitation de Coluche. C'était la première fois qu'elle n'accompagnait pas mon père sur un tournage. L'après-midi de sa mort, mon père a parlé à ma mère au téléphone et lui a demandé de revenir, mais elle a refusé car, m'a-t-elle dit, elle se sentait encore trop fragile. [...] Je crois qu'après leur conversation téléphonique, mon père a reçu un autre coup de fil. Quelqu'un lui a balancé que Coluche et ma mère étaient ensemble. Je ne leur jette pas la pierre : à l'époque, tout le monde avait des aventures avec tout le monde. Mais, pendant cette période sans drogue, je pense que mon père l'a vécu comme la trahison suprême, Coluche étant son meilleur ami."

Désemparé et désespéré, l'acteur du film Les Valseuses (1974) avait finalement trouvé refuge chez son ex-épouse Sotha. Alors que celui-ci lui annonce clairement sa décision de mettre fin à ses jours, Sotha avait tenté, tant bien que mal, de le réconforter et lui avait également parlé de ses deux filles Angèle Herry (née en 1974 de sa relation avec Miou Miou) et Lola (née en 1979, fruit de son amour avec Élisabeth Malvina Chalier) qui avaient besoin de lui.

Le coeur en miettes, victime de problèmes d'argent et de drogues, Patrick se donne finalement la mort en se tirant une balle dans la bouche le 16 juillet 1982 peu après 15 heures.