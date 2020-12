Coluche et le suicide Patrick Dewaere : l'arme à feu et la femme qui ont tout fait basculer

En mars 1981, Coluche se retire, sous la pression, de la course à la présidentielle alors qu'il était crédité d'un score non négligeable dans les sondages. Peu avant, il avait perdu son régisseur René Gorlin mort dans des circonstances troubles. En octobre, il savoure un nouveau succès au box-office avec sa comédie Le maître d'école, qui fait plus de 3 millions d'entrées. Mais, en décembre de la même année, il divorce de sa femme Véronique Colucci. Exilé en Guadeloupe, l'humoriste et comédien traverse une passe difficile. Une passe qui ne fera qu'empirer avec, quelques mois plus tard, la mort de son ami Patrick Dewaere.

Elle était partie 'décrocher' en Guadeloupe

Sous le soleil de la Guadeloupe, Coluche se change les esprits en fabriquant des chaussures mais s'ennuie sans compagnie. Après quelques mois sur place, il invite en 1982 à le rejoindre Elsa, l'épouse de l'acteur Patrick Dewaere. A cette époque, l'acteur vit très mal sa notoriété, s'emporte contre les médias et les photographes qui se mettent à le boycotter, il joue facilement des poings et a des problèmes avec la drogue... Elsa aussi a alors des problèmes d'addiction et voit dans cette invitation une occasion de se remettre sur les rails. "Ma mère m'a dit qu'à ce moment-là elle était partie 'décrocher' en Guadeloupe sur l'invitation de Coluche", avait confié Lola Dewaere à Paris Match, en 2010.

Elsa accepte l'invitation et laisse donc son mari seul en Hexagone ; leur fille Lola, accompagnera sa mère chez Coluche. Un camouflet pour le héros du film Les Valseuses qui vit très mal la situation. "C'était la première fois qu'elle n'accompagnait pas mon père sur un tournage [il devait tourner Edith et Marcel, NDLR]", avait précisé Lola. Le 16 juillet 1982, Patrick Dewaere se suicide à seulement 35 ans d'une balle dans la tête à son domicile du 14e arrondissement de Paris. L'acteur utilisera alors une carabine 22 Long Rifle... reçue en cadeau de Coluche. Une arme que le célèbre humoriste avait exhibé en prenant la pose pour le magazine Hara-Kiri.

Quelqu'un lui a balancé que Coluche et ma mère étaient ensemble

"L'après-midi de sa mort, mon père a parlé à ma mère au téléphone et lui a demandé de revenir, mais elle a refusé car, m'a-t-elle dit, elle se sentait encore trop fragile. (...) Je crois qu'après leur conversation téléphonique, mon père a reçu un autre coup de fil. Quelqu'un lui a balancé que Coluche et ma mère étaient ensemble. Je ne leur jette pas la pierre : à l'époque, tout le monde avait des aventures avec tout le monde. Mais, pendant cette période sans drogue, je pense que mon père l'a vécu comme la trahison suprême, Coluche étant son meilleur ami", avait déclaré Lola Dewaere.

Le suicide de Patrick Dewaere chamboule Coluche, qui devait lui donner la réplique la même année dans le film La Femme de mon pote en trio avec Miou-Miou. Poussé par son agent, Coluche tournera finalement le film avec Thierry Lhermitte et Isabelle Huppert à la place.