Gérard Depardieu et Vincent Perez : Cette actrice avec qui ils ont tous les deux eu des enfants

A 73 ans, Gérard Depardieu a vécu mille vies ! L'acteur, que l'on a récemment découvert dubaïote en plus d'être russe, a notamment eu plusieurs histoires d'amour. Il a par exemple été en couple avec Karine Silla. Celle-ci est ensuite tombée dans les bras de Vincent Perez.

En 1992, Gérard Depardieu se sépare de sa première épouse Élisabeth Guignot, mère de ses deux enfants Guillaume et Julie ; le divorce ne sera officialisé qu'en 2006 ! La même année, l'acteur des films La Chèvre, Cyrano de Bergerac, Astérix et Obélix contre César ou encore Maigret, devient de nouveau père d'une petite fille prénommée Roxane. Un bébé né de sa brève romance avec l'actrice, réalisatrice, scénariste et écrivaine Karine Silla. Née à Dakar au Sénégal, elle est notamment connue pour avoir joué dans la populaire série des années 1990, Les Cordier, juge et flic.

Interrogée par le magazine ELLE en 2007, elle revenait sur leur courte histoire de coeur : "Nous nous sommes rencontrés à New York et je l'ai suivi à Paris, où j'ai découvert qu'il était un peu moins séparé qu'il ne le prétendait (...) Gérard était totalement dépassé par ses sentiments. Il était écartelé entre son épouse et moi-même qui n'avait que 25 ans (...) Pour lui, c'était inhumain de quitter une femme avec laquelle il avait passé trente ans et avec qui il avait deux enfants."

Karine Silla, qui a fait tourner leur fille Roxane dans son premier long-métrage de réalisatrice intitulé Un baiser papillon en 2011, a toutefois mal vécu la période pendant laquelle elle vivait son histoire d'amour compliquée avec Gérard Depardieu. "J'ai souffert des non-dits. Des bruits de couloir. Elisabeth, pour laquelle j'ai la plus grande tendresse, car je peux comprendre son chagrin, a longtemps véhiculé l'idée que Roxane n'était pas la fille de Gérard. (...) Je pense que, pour Elisabeth, c'était plus simple d'être dans le déni. Mais cela a été douloureux pour moi pendant longtemps", ajoutait-elle.

Roxane Depardieu a bel et bien été reconnue par Gérard à l'état civil. La jeune femme, diplômée de la California Institute of the Arts de Los Angeles, est une artiste qui a déjà exposé. En 2016, elle présentait Mr Otto Nose­long à la galerie Catherine Houard. La même année, elle dévoilait aussi être lesbienne et en couple.

Depuis la fin de son histoire avec le mythique acteur, Karine Silla a retrouvé l'amour auprès de Vincent Perez, père de ses trois enfants : Iman (née le 2 mai 1999) et les jumeaux Pablo et Tess (nés en 2003).