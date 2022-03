Gérard Depardieu tatoué : Cet hommage à ses enfants Julie et Guillaume qu'il ne montre pas

A l'image de Quentin de Montargis, le personnage qu'il incarne dans la comédie de Francis Veber Tais-toi ! diffusée ce mardi 1er mars sur TFX, Gérard Depardieu n'a pas la langue dans sa poche. En ce qui concerne sa famille et ses enfants, en revanche, l'acteur de 73 ans est un peu plus taiseux...

Pour autant, cette discrétion ne l'empêche pas de distiller quelques informations sur ses proches et son clan quand il en a envie comme en 2019. Invité de La Bande Originale sur France Inter avec Christian Clavier et Bertrand Blier pour le film Convoi exceptionnel, Gérard Depardieu a révélé l'une des plus belles preuves d'amour qu'il avait faite à deux de ses enfants, Julie et Guillaume Depardieu, fruits de sa relation avec Elisabeth Guignot : un tatouage en leur honneur.

Deux petits mots qui, s'ils ne prennent pas énormément de place, veulent pourtant dire beaucoup : "Pouf, c'était Guillaume, Cha c'était Julie. C'est ce que j'ai tatoué à l'intérieur de mon coude. C'était un petit oiseau qui portait une pensée. Jamais personne ne le voit, c'est peut-être mal écrit. J'ai fait ça il y a très longtemps."

Les relations ont longtemps été compliquées entre Gérard Depardieu et ses enfants. Surtout Guillaume. Si les deux ont subi le poids de la popularité de leur père, Guillaume est celui qui en a le plus souffert. L'adolescent qu'il était à l'époque lui reprochait ses absences, son métier "futile et stupide", son "désir d'être aimé" plus par les autres que par ses propres enfants. Cette colère et cette rage, Guillaume Depardieu l'a traduite par ses frasques et sa consommation de substances illicites. En 2003, leur relation prend un nouveau tournant après l'amputation de la jambe droite de Guillaume Depardieu. Si le père souhaite tout le bonheur du monde à son fils, ce dernier signe officiellement leur rupture : "Mon père est un lâche, un tricheur, un parvenu. Il a été incapable de pleurer ses parents. Incapable d'élever ses enfants". Cinq ans plus tard, Guillaume Depardieu s'éteint à l'hôpital de Garches, sans que son père n'ait pu lui dire au revoir.

Les liens étaient plus apaisés avec Julie Depardieu, bien que la star d'Alexandra Ehle ait elle aussi souffert du métier de Gérard Depardieu. Comme son grand frère Guillaume, Julie Depardieu évite même de l'appeler "papa" : "Il ne m'appartient pas. Ça n'a pas été facile quand on était petits parce que "tu comprends, un rôle pareil, il ne peut pas le refuser" confiait-elle à Femme Actuelle. C'est vrai qu'il est devenu un monument. Je suis allée une fois en Russie avec lui. C'est incroyable la dimension qu'il a à l'étranger. Je voudrais ne plus parler de lui, mais je ne peux pas refuser : quelque part, il est devenu un personnage public". Elle n'en a pas moins d'estime pour lui : "Grâce à mon père, j'ai plus de facilité à parler à un voiturier qu'à un mec qui s'intéresse à moi parce que je représente soi disant quelque chose. [...] J'ai toujours vu mon père faire ça. C'est un mec... il n'en existe pas deux comme lui." Ça, c'est certain !