Julie Depardieu (Alexandra Ehle) : Son astuce pour ne pas oublier son texte hyper technique

C'est une spéciale faits divers que proposait C à Vous ce vendredi 18 février. Outre aborder le procès Nordal Lelandais, condamné à la perpétuité pour le meurtre de Maëlys en 2017, toute l'équipe de l'émission a également discuté séries. Et pour cause. Julie Depardieu faisait l'honneur d'être présente sur le plateau pour la diffusion prochaine du huitième épisode d'Alexandra Ehle, médecin légiste décalée et fantasque au goût prononcé de "Je mène mes propres enquêtes". Mais son but premier : disséquer les corps pour déterminer les causes de la mort. Interpréter un tel rôle demande une sacrée technique. Si retenir un texte est devenu une habitude pour Julie Depardieu, garder en mémoire les termes précis scientifiques nécessaires pour incarner Alexandra Ehle relève de l'exploit. Elle y arrive mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'assure pas ses arrières.

Le jargon médical, à moins d'avoir fait des études de médecine ou d'avoir été bercée par toutes les saisons de Grey's Anatomy, c'est un peu comme réviser ses examens à trois heures d'un partiel. Alors pour ne pas faire perdre de temps aux équipes sur le tournage et pour être certaine d'interpréter Alexandra Ehle à la perfection, Julie Depardieu a trouvé la combine, celle de "coller des antisèches" sur les faux corps créés par la production : "Je ne vois pas pourquoi j'apprendrais des trucs hyper techniques vu que j'ai un mort et qu'on ne le filme pas souvent parce qu'il est dégueulasse. Il est en plastique, on filme mon beau visage et moi je regarde intensément le corps et tiens, j'ai une petite antisèche qui va me dire que l'artère fémorale gauche... tu vois, ça m'aide !" a-t-elle admis sans aucun scrupule !

Pour autant, il faut savoir lever le nez de ses fiches. Chose que Julie Depardieu ne fait pas toujours : "L'autre fois, il m'a dit : 'Ca se voit que tu lis !" Il me l'a dit, j'ai arrêté de lire." Julie Depardieu a beaucoup de mérite puisque comme elle l'a avoué sur le plateau, elle n'a jamais assisté à une véritable autopsie. Mais s'il y a un corps qu'elle connaît par coeur, c'est bien celui de son compagnon et père de ses deux enfants, Philippe Katerine. Et nul doute qu'avec tout l'amour qu'elle lui porte, Julie Depardieu n'a pas besoin d'aide pour s'en souvenir...