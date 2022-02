Grey's Anatomy : Les adieux émouvants de Giacomo Gianniotti à Ellen Pompeo

"Même si notre amitié est éternelle, ce voyage avec toi a été incroyable et cela va énormément me manquer de partager l'écran avec toi. Creuser les scènes, se battre pour représenter la réalité, voir à quel point tu aimes ton personnage et la série après toutes ces années, ça a été un honneur. Deluca et Meredith ne se verront plus, mais Giacomo et Ellen auront beaucoup plus de temps pour les plats de pâtes et le vin maintenant. C'est dit !"

Un beau message accompagné d'une photo d'eux sur une plage au coucher du soleil et qui se termine par un autre message adressé à Ellen Pompeo : "Merci d'avoir rendu cette expérience si mémorable. Grazie, grazie, grazie ('merci, merci, merci') !". L'actrice, qui incarne Meredith Grey depuis plus de 17 ans, avait également publié un message à l'attention de son partenaire sur son compte Instagram, accompagné de la même photo.

"Tu vas nous manquer. Merci pour ton professionnalisme à chaque fois que tu venais sur le plateau. [...] Je suis impatiente de voir ce que tu vas faire dans le futur... et rappelle toi que le vin et les pâtes seront toujours un moyen de nous rapprocher. Tuo amico per sempre ('Ton amie pour toujours')". Une belle amitié entre eux, qui ont joué un couple pendant plusieurs saisons.

En effet, après la mort de son mari Derek Sheperd, Meredith, mère de trois enfants (Zola, Bailey et Ellis) a tenté de refaire sa vie plusieurs fois avant de rencontrer l'interne d'origine italienne, qui avait auparavant vécu une petite histoire d'amour avec Maggie, sa demi-soeur.