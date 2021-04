Patrick Dempsey ému pour son retour dans Grey's Anatomy : "On a tous pleuré"

Patrick Dempsey a toujours regretté la manière dont il avait quitté Grey's Anatomy. Dans une nouvelle interview à Variety parue le lundi 26 avril 2021, l'acteur de 55 ans s'est promis de ne "jamais dire jamais" concernant un éventuel retour dans la fiction médicale. Il vient d'ailleurs de tourner plusieurs cameos pour la dernière saison.

Sa dernière apparition dans Grey's Anatomy remonte à la saison 11, lorsque son personnage, le Dr Derek Sheperd meurt. Revenir sur le plateau de tournage était forcément difficile pour le comédien. "On a tous pleuré ensemble au début et on s'est fait un grand câlin. C'était vraiment une occasion pour nous de dire aux gens de porter un masque, de prendre soin d'eux. Ellen Pompeo et moi disons : 'Et si ce qu'on fait ici pouvait avoir un impact sur les gens ?'. C'était l'année dernière, à l'arrivée du printemps. C'était juste une action positive qui a engendré plus d'actions positives", a-t-il raconté, faisant référence à la pandémie.

Dans cette nouvelle saison de Grey's Anatomy, le personnage d'Ellen Pompeo contracte la Covid-19. Elle rencontre alors plusieurs personnages disparus de la série dans ses rêves. Pour l'instant, l'apparition du Dr Sheperd reste exceptionnelle. "Qui sait ? Ne jamais dire jamais ! Je suis heureux de l'avoir fait cette année. La réalisatrice Krista Vernoff a fait un travail fantastique en racontant cette histoire. C'était juste un moyen de donner de l'espoir aux gens", développe Patrick Dempsey.

Dans le dernier épisode diffusé de la dernière saison de Grey's Anatomy, Meredith revit ses derniers instants avec son fiancé disparu, sur une plage. Ils conversent notamment sur le mariage qu'ils n'ont jamais pu avoir lorsque Derek était en vie. Une saison définitivement riche en émotions.