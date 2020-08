Ellen Pompeo révèle pourquoi elle veut bientôt quitter la série Grey's Anatomy

Ellen Pompeo pourrait-elle bientôt quitter la série Grey's Anatomy ? Interviewée dans le podcast Armchair Expert le 24 août 2020, l'actrice de 50 ans a confié qu'il devenait de plus en plus difficile pour elle de se voir vieillir à la télévision. Présente depuis 2005, l'actrice qui joue le rôle d'une interne va en effet bientôt célébrer ses 17 ans au sein de la série. Un cap pas forcément facile pour Ellen Pompeo qui révèle : "Se voir passer de 33 ans à 50 ans à l'écran, ce n'est pas très amusant. (...) Vous voyez réellement la différence parce que vous portez les mêmes vêtements, jouez le même personnage. Donc cette façon de me voir vieillir... ça fait ch***."

Il est préférable de partir tôt

Alors, l'emblématique Meredith Grey disparaîtra-t-elle à la saison 17 ? La chérie de Patrick Dempsey (dans la série) quittera-t-elle bientôt le Grey Sloan Memorial Hospital ? Ellen Pompeo n'en dit pas plus pour le moment, mais confie néanmoins déjà réfléchir à son départ. "Je ne veux pas être cette grappe de raisin qui se meurt dans une vigne. Il est préférable de partir trop tôt que trop tard. Partir pendant que la série est encore au top est clairement mon objectif", révèle-t-elle à Dax Shepard. Que les fans se rassurent, même si l'actrice semble déjà se projeter sur un éventuel départ de Grey's Anatomy, pour le moment, rien n'a été officialisé.

De leur côté, Camilla Luddington (Dr Jo Karev), Kevin McKidd (Dr Owen Hunt) et Kim Raver (Dr Teddy Altman) se sont engagés pour les nouvelles saisons, au moins jusqu'à la 19e.