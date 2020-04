Grey's Anatomy : Que devient Katherine Heigl, alias Izzie, depuis son départ ?

Depuis l'époque de la trilogie du samedi soir, c'est sans doute l'une de celles qui s'en sont le mieux sorties. Après l'expérience extraterrestre Roswell, qu'elle a partagée avec Jason Behr et Shiri Appleby à la fin des années 1990, Katherine Heigl a divisé son temps en deux. D'un côté, elle était la reine des comédies romantiques, 27 robes, En cloque mode d'emploi ou autres Kiss and Kill. De l'autre, elle était la plus lumineuse des blouses blanches de la série Grey's Anatomy. Mais cent vingt épisodes plus tard, son personnage – Izzie Stevens – a eu des envies d'ailleurs et est parti vivre dans le Kansas pour élever ses enfants, loin du Grey Sloan Mémorial Hospital.

L'éducation fait aussi partie du quotidien de la comédienne. En 2005, Katherine Heigl a rencontré Josh Kelley sur le tournage du clip d'Orly You, un titre prémonitoire. Les amoureux se sont mariés en 2007 à Park City, dans l'Utah, et ils ont eu trois enfants : Nancy Leigh Mi Eun, adoptée en Corée du Sud, Adalaide Marie Hope, adoptée aux États-Unis, et un petit garçon de 3 ans nommé Joshua Bishop. Si son programme professionnel s'est un peu allégé depuis l'arrivée de son petit dernier, l'actrice n'a pas mis sa carrière de côté pour autant.