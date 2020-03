Shiri Appleby et Jason Behr (Roswell) : jolies retrouvailles en pleine pandémie

Que deviennent les acteurs de la série Roswell ?

En incarnant Liz Parker dans les trois saisons de Roswell, Shiri Appleby obtenait son premier rôle principal. Et elle était loin de dire son dernier mot. Outre son apparition très remarquée dans Chicago Fire en 2012 ou dans Girls, de Lena Dunham, en 2013, elle a tenu la vedette d'UnREAL pendant trois ans. De plus en plus, la comédienne est tentée par le fait de rester derrière la caméra. Dernièrement, elle a réalisé un épisode de la série Mixed-ish. Quand à Jason Behr, ex Max Evans, il se fait un peu plus discret sur les écrans depuis l'année 2011. Il profite d'une vie paisible, loin des caméras, auprès de sa femme, KaDee Strickland-Behr, qu'il a rencontrée lors du tournage de The Grudge et épousée en 2006...