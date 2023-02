Ellen Pompeo avec sa fille Sienna, un duo stylé à la Fashion Week de New York

Mercredi 15 février, Ellen Pompeo a troqué sa blouse d'hôpital pour une magnifique tenue monochrome champagne à l'occasion du défilé prêt-à-porter automne-hiver de Michael Kors.

Adepte des défilés et des caméras, la mère de famille a adopté la tendance du layering avec un ensemble composé d'un pull beige long au-dessus d'une jupe mi-longue dorée à franges, issus de la collection Michael Kors printemps/été 2023. Pour contraster le look, l'actrice de 53 ans a opté pour un trench-coat et des escarpins beiges à semelles rouges. Ce look nude qui nous rappelle celui de Léna Situations au défilé Dior se fondait parfaitement à la couleur de cheveux de la femme de Chris Ivery, donnant ainsi un effet de profondeur à la chevelure dorée de l'actrice. Son adorable fille Sienna Pompeo Ivery était vêtue de noir, dans une tenue composée d'un blazer en velours et d'une robe à paillettes. Pour compléter son look, la jolie métisse a également sorti les indétrônables bottes Doc Martens. Visiblement, Ellen Pompeo a transmis son goût pour la mode à ses enfants.

Mariée depuis 2007 au producteur de musique Chris Ivery (principalement connu pour avoir produit la musique Cheers de Rihanna ), Ellen Pompeo se montre régulièrement sur les réseaux sociaux ou lors de divers évènements fashion accompagnée de son mari et de ses enfants. L'été dernier par exemple, toute la famille Pompeo-Ivery s'est rendue en Sicile pour assister au défilé Dolce&Gabbana.