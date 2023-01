Léna Situations en full "nude" pour le défilé Dior : jupe plissée, trench et un détail... sauvage !

La deuxième semaine de la Fashion Week a débuté à Paris. Au programme du lundi 23 janvier, il y avait le défilé Dior au musée Rodin qui a accueilli l'ancienne première dame, Carla Bruni-Sarkozy, les mythiques actrices Catherine Deneuve et Isabelle Adjani, mais aussi l'influenceuse Léna Situations, quelques heures seulement après le défilé Schiaparelli où Kylie Jenner a fait sensation avec une robe à tête de lion.

Si la semaine dernière Léna Situations avait fait une apparition remarquée dans une robe transparente avec poitrine et culotte apparente pour le défilé AMI, cette fois-ci c'est dans une tenue monochrome beige que la vidéaste de 25 ans s'est montrée au musée Rodin. Après une première semaine de Fashion Week où la mode masculine était mise à l'honneur, la maison Christian Dior et sa directrice artistique Maria Grazia Chiuri ainsi que l'artiste peintre Mickalene Thomas ont mis en avant la célèbre Joséphine Baker. Un défilé tout en noir et blanc aux couleurs de la maison qui a remis à l'ordre du jour les "basics" de la mode, avec des vêtements amples et sombres comme tout droit sortis des croquis.

La youtubeuse mode, Léna Situations, s'est démarquée, quant à elle, dans une tenue moins terne. L'influenceuse portait un haut en maille transparent, une jupe plissée asymétrique et un trench beige, un look qui fusionnait presque avec sa peau. Un outfit avec des talons au motif tigre qui contrastait avec ses vêtements et un choker de chez Dior Joaillerie, bleu, blanc et vert. Un détail sauvage venait parfaire son look, avec des escarpins aux motifs félins.

Ce n'est pas le premier look nude dans lequel Léna Situations a du succès lors de la Fashion Week. Il y a moins d'un an, la première influenceuse française à être invitée au Met Gala, avait enflammé la toile lors du show Balmain, dans une mini robe moulante de la maison de couture de Olivier Rousteing. Lundi 23 janvier, la jeune femme est apparue dans un outfit plus modeste mais tout aussi classe.