Kylie Jenner fait sensation au défilé Schiaparelli avec une robe... à tête de lion

Chacune de ses apparitions est toujours un événement en soit. Alors quand Kylie Jenner débarque à la Fashion Week de Paris pour le défilé Schiaparelli ce matin du lundi 23 janvier 2023, c'est déjà une apparition remarquée. Mais comme si sa simple présence ne suffisait plus, la jeune femme, mannequin et influenceuse de 25 ans, a fait dans l'originalité avec une tenue que l'on n'avait jamais vue. Une création Schiaparelli, sur le thème du défilé pour dénoncer le braconnage.

Et c'est même le moins que l'on puisse dire, tant celle-ci est singulière. En effet, Kylie Jenner arborait une robe noire toute simple certes, mais avec une tête de lion. Rassurez-vous tout de suite, c'est une fausse, aucun animal de la savane n'a été empaillé pour cette occasion particulière. Cependant, la surprise est d'autant plus grande que cette tête de lion, collée au buste de la maman de Stormi et Aire, est tout simplement immense et plus vraie que nature ! Une référence au signe astrologique de Kylie Jenner, elle qui est née le 10 août 1997.

Tous les ingrédients étaient donc réunis pour faire sensation, en somme, avec cette création que l'on doit au directeur créatif de la maison, Daniel Roseberry. La jeune star en a également profité pour partager le résultat et les coulisses de sa préparation, tout en remerciant celui qui a imaginé cette tenue, sur son compte du réseau social Instagram, où elle est suivie par pas moins de 379 millions d'abonnés.

Un planning rempli

Durant ce défilé Schiaparelli très attendu, on a également pu voir de nombreuses stars internationales. Ainsi, des célébrités telles que Rossy de Palma, Diane Kruger Doja Cat ou encore Olivier Rousteing, pour ne citer qu'eux, ont défilé pour la prestigieuse marque italienne, qui organisait son show au Petit Palais dans le 8ème arrondissement de la capitale française. Toutes les photographies sont à retrouver dans notre diaporama.

Les derniers jours ont été particulièrement chargés pour Kylie Jenner, puisque la veille, dimanche 22 janvier, on a pu l'apercevoir assister au défilé de la non moins célèbre Maison Margielia, marque de haute-couture française. Quelques jours plus tôt, elle avait dévoilé pour la première fois le visage de son deuxième enfant issu de son union avec le rappeur Travis Scott, ainsi que son nouveau prénom. Reste maintenant à voir quel sera le prochain coup d'éclat d'une Kylie Jenner décidément inarrêtable en ce moment.