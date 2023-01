Kylie Jenner met fin au suspense ! Plus de Wolf mais un autre prénom très original pour son fils

Le 21 janvier 2023, Kylie Jenner a présenté officiellement son petit garçon de 11 mois sur Instagram. Adorable, le baby boy apparaît sur plusieurs photos avec sa maman. Habillé avec un body à motifs requins, un pull avec des voitures multicolores ou en train de déguster son déjeuner, le bébé a déjà recueilli près de 17 millions de likes en moins de 24 heures. En légende, la soeur de Kim Kardashian dévoile également le prénom de son fils : Aire. Selon une source citée par People, ce prénom signifie "Lion de Dieu".

"Je t'aime Aire Webster", a écrit la grand-mèreKris Jenner dans les commentaires. Pour rappel, le bébé s'appelait initialement Wolf mais Kylie Jenner et Travis Scott ont décidé de le changer quelques jours après sa naissance. "Nous avons juste vraiment eu l'impression que ce n'était pas lui. Je voulais juste partager parce que je continue à voir Wolf partout dans les médias", avait expliqué Kylie sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas précisé si son deuxième prénom Jacques était aussi en cours de changement.

C'est tellement génial

Interviewé par People, le père de Kylie Jenner devenue une femme, Caitlyn (72 ans) s'est dit ravi d'accueillir un nouveau membre dans leur famille et être prêt à pouponner. "J'ai passé trente quatre ans à faire du covoiturage. J'ai changé 10 millions de couches au cours de ma vie. C'est tellement génial quand on a des petits-enfants, parce qu'il suffit de les prendre et de les rendre. Ils ont une couche sale, c'est la tienne" a plaisanté l'ex de Kris Jenner.

L'annonce initiale du changement de nom est intervenue quelques heures après que Kylie a présenté une nouvelle vidéo YouTube dédiée à son nouveau-né, intitulée To Our Son. La vidéo propose des séquences de la deuxième grossesse de Kylie, depuis le moment où sa mère Kris a appris l'heureuse nouvelle jusqu'à la salle d'accouchement juste avant la naissance de son petit garçon, le 2 février, en passant par sa fête de bébé sur le thème de la girafe. La fondatrice de Kylie Cosmetics a également révélé le premier aperçu de la chambre de son nouveau-né.

Une seconde grossesse "très différente"

Une source a récemment déclaré à People que la seconde grossesse de Kylie avait été "très différente" de celle qu'elle a vécue avec sa fille Stormi Webster (4 ans). "Après avoir eu Stormi, elle a rebondi rapidement. Elle se reposait aussi davantage et a pris un énorme recul en gardant sa grossesse pour elle. En tant que mère qui travaille et qui a un enfant en bas âge, sa grossesse avec son fils a été très différente. Elle a connu plus de stress en essayant de tout équilibrer", a déclaré la source. La source a également noté que Kylie est "surprise que son rétablissement après son fils ait été plus difficile" et qu'elle "s'attendait à ce que ce soit plus facile."

Malheureusement pour Aire et sa grande soeur Stormi, leurs parents se seraient séparés il y a quelques semaines, alors qu'ils n'en sont pas à leur première rupture Une rumeur que Kylie Jenner et Travis Scott n'a pas commenté...