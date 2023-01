Kylie Jenner et Travis Scott, nouvelle rupture ? Ils sont "de nouveau en froid"

Kylie Jenner et Travis Scott, c'est de nouveau fini ! Une source a révélé à US Weekly que les amoureux s'étaient séparés mais qu'ils resteraient toujours en bons termes pour le bien-être de leurs enfants. "Kylie et Travis sont de nouveau en froid, ils étaient censés passer les vacances ensemble, mais elle est allée à Aspen pour être avec sa famille et ses amis là-haut (...) Cela s'est produit tellement de fois auparavant, ils sont connus pour être en couple, mais ils restent toujours amis et de bons co-parents", a révélé la source.

Le 20 décembre dernier, la petite soeur de Kim Kardashian avait assisté au concert de Travis Scott lors de sa performance du 20 décembre 2022 à Miami aux côtés de50 Cent pour le rassemblement de Lil Wayne et Cynthia Boich. Le 1er janvier 2023, la créatrice de Kylie Cosmetics s'était filmée seule sans Travis Scott avec sa fille Stormi (4 ans) lors d'une escapade du Nouvel An à Aspen, dans le Colorado, avec ses amisHailey Bieber, Justin Bieber et Stassie Karanikolaou.

Le bébé les a rapprochés

Pour rappel, les amoureux ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Stormi, en février 2018. Ils avaient officialisé leur romance moins d'un an auparavant, quelques semaines après la rupture de Kylie avec son ex Tyga. Après deux ans de vie commune, le couple avait annoncé sa première séparation.

En mai 2021, la réconciliation était actée entre les deux amants et trois mois plus tard, la fille de Kris Jenner annonçait être enceinte de leur second enfant. Le 7 février 2022, les parents ont accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon, qu'ils avaient initialement appelé Wolf. Un prénom qui a entre temps changé, sans que l'on connaisse le nouveau. "Nous n'avions pas vraiment l'impression que c'était lui", avait-elle confié sur Instagram.

Suite à la naissance de leur fils, une autre source avait déclaré au tabloïd : "Le bébé les a absolument rapprochés encore plus. Elle est tellement heureuse pour sa famille. Travis est plus que ravi. Ils en avaient tous les deux envie depuis longtemps." Visiblement, le rapprochement a été de courte durée pour le couple.