Kylie Jenner croise encore Tyga en boîte de nuit

La séparation de Kylie Jenner et Travis Scott officialisée, les anciens amoureux passent à autre chose ; le rappeur a fait trembler la planète Rap en sortant un nouveau single, baptisé Highest in the Room. La bombe commence une nouvelle vie de maman célibataire et a croisé un autre ex, Tyga, en boîte de nuit.

"Internet rend les choses 100 fois plus dramatiques qu'elles ne le sont vraiment, déplorait Kylie Jenner sur Twitter. Il n'y a pas eu de 'rendez-vous à 2h du matin avec Tyga'. Vous m'avez vue déposer deux de mes amies à un studio où il se trouvait." Le week-end, il n'était plus question d'accompagner des copines en club. La superstar de 22 ans est allée au Hyde Lounge, sur le Sunset Boulevard à Los Angeles. Elle y a de nouveau croisé Tyga, également de sortie ce soir-là.