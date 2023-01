Lena Situations en robe transparente : culotte et poitrine exposées face à Catherine Deneuve, très féline

En l'espace de quelques années, Alexandre Mattiussi a réussi l'exploit de réunir un maximum de monde autour de sa marque AMI. Une griffe chic et décontractée qui semble faire de plus en plus d'adeptes. Cela se constate lors des défilés. Ce jeudi 19 janvier, ce fut au tour du créateur de dévoiler les pièces de sa nouvelle collection. Comme pour les événements précédents pour lesquels il avait fait appel aux comédiennes Audrey Tautou et Isabelle Adjani notamment, Alexandre Mattiussi a sollicité la grande actrice Charlotte Rampling (Melancholia, Hannah, Swimming Pool), 76 ans, pour clôturer son défilé. Son passage a été applaudi, presque autant que l'apparition de Catherine Deneuve dans le front row. La star de 79 ans était rayonnante dans une longue veste en cuir à l'imprimé léopard.

Autre star remarquée dans le public : Léna Situations. La jeune femme s'affirme de plus en plus dans le milieu de la mode. Celle qui a décroché son ticket pour le MET Gala l'année dernière (fait suffisamment rare pour être souligné) avait reçu son carton d'invitation. La jolie brune avait opté pour une tenue assez hot : une robe moulante et transparente parsemée de coeurs en velours laissant entrevoir sa culotte et sa poitrine.

Pluie de stars

Carla Bruni-Sarkozy a quitté quelques instants son mari Nicolas et sa fille Giulia pour assister au spectacle non loin du chanteur américain Usher, de Niki Black, artiste iranienne révélée par le télé-crochet The Voice sur TF1 en 2021, Noah Schnapp, l'une des stars de la série à succès Stranger Things, du réalisateur et producteur canadien Xavier Dolan, de la créatrice Jeanne Damas ainsi que du comédien Pierre Niney et de sa compagne Natasha Andrews, mère de ses deux filles, Lola et Billie. Ce vendredi 20 janvier sera le théâtre de nouveaux défilés parmi lesquels ceux de Paul Smith, Dior Homme, Comme des Garçons Homme et Kenzo. Des rendez-vous que n'ont sûrement pas attendus les stars pour faire de la place dans leurs agendas.