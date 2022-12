Pierre Niney perdu à la campagne avec sa femme et ses filles, l'acteur justifie cette décision radicale

On le voit souvent arpenter les pavés des grandes villes, pour assister aux festivals les plus prestigieux. Pour autant, si vous voulez croiser Pierre Niney, il va falloir s'éloigner un peu des capitales du monde ainsi que des tapis rouges. Depuis quelques temps, le comédien de 33 ans n'achète plus son pain à Paris... mais à la campagne, puisqu'il est parti s'installer loin, bien loin, pour profiter encore un peu plus de la vie. En couple avec la photographe australienne Natasha Andrews, il éduque, avec elle, deux filles nées en 2017 et 2019, Lola et Billie.

Je commençais à subir Paris

Cette décision radicale, Pierre Niney, qui est né à Boulogne-Billancourt en 1992, l'expliquait en toute simplicité dans les colonnes du magazine Psychologies. "Quand je suis parti vivre à la campagne, je commençais à subir Paris et aujourd'hui, je ne me vois plus vivre en ville, assurait-il. Je vis dans un endroit sans personne autour de moi, j'ai un temps illimité, jusqu'à l'épuisement, pour lire des livres, regarder des films, me perdre dans une histoire..." Il faut dire qu'il n'a pas spécialement le temps de s'ennuyer. Quand il referme l'un des ouvrages qu'il dévore au coin de la cheminée, l'acteur s'envole en direction d'un tournage. Le plus récent ? Un projet top secret sur l'île Maurice !

Le 22 décembre, juste avant d'ouvrir ses cadeaux au pied du sapin, Pierre Niney révélait effectivement, sur son compte Instagram, qu'il se situait au coeur de l'océan Indien en compagnie de son épouse. Et, heureux que nous sommes, il le faisait à l'aide d'une photographie sur laquelle il prenait la pose torse nu. "Préparation de mon prochain projet (annonce bientôt !!) sous les meilleures auspices grâce aux équipes de Constance ici, écrivait-il. J'ai découvert ce lieu pendant le tournage d'Amants de Nicole Garcia, les gens et cette île sont magiques". Voilà qui doit, effectivement, le changer de nos campagnes françaises !

