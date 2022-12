Pierre Niney en vacances au "paradis" avec sa femme, photos à l'appui !

Dans cette publication multiple, on peut apercevoir que le beau gosse du cinéma français a déjà pris quelques couleurs. "Photo dump from heaven (traduire par "Photos tombées du paradis", ndlr). Prépa de mon prochain projet (annonce bientôt!!) sous les meilleures auspices grâce aux équipes de Constance ici (la chaîne d'hôtels dans laquelle il réside, ndlr). J'ai découvert ce lieu pendant le tournage d'Amants de Nicole Garcia, les gens et cette île sont magiques", écrit l'acteur français en légende de ce post.

Un endroit que Pierre Niney semble apprécier tout particulièrement, puisqu'il y était déjà au tout début de l'année. Moment où il avait pris cette photographie avec une noix de coco, partagée sur son compte Instagram et restée dans les mémoires depuis.