"Rencontrée il y a peu, ça matche très très bien" : Pierre Niney, sa nouvelle vie avec ses filles et sa femme à la campagne

À 33 ans, Pierre Niney est l'un des acteurs les plus doués de sa génération. Pensionnaire de la Comédie-Française en 2010 à seulement 21 ans jusqu'en 2015, l'acteur a déjà remporté de nombreuses distinctions comme le Swan d'Or de la révélation masculine lors du Festival de Cabourg en 2012, le Swan d'Or du meilleur acteur lors du Festival de Cabourg en 2013, le César du meilleur acteur pour le film Yves Saint Laurent en 2015 ou encore le Globe de Cristal du meilleur acteur pour ce même film la même année.

Cette ascension fulgurante est la raison du portrait que lui consacre le nouveau numéro de Sept à huit, émission diffusée ce dimanche 23 octobre sur TF1. Face à la journaliste Audrey Crespo-Mara , Pierre Niney revient sur son parcours à la fois cinématographique et personnel. "Quand j'ai commencé ce métier, ça me paraissait tellement crucial et tellement important, et marqué à jamais dans la pellicule que j'avais une sacralisation de ce truc-là, telle que c'est vrai que ça m'arrivait dans ma chambre et de me refaire la scène... ", confie-t-il.

Une vie tranquille loin de Paris pour Pierre Niney et sa famille

Avant de connaître le succès au cinéma, Pierre Niney a rencontré en 2008 l'actrice et photographe australienne Natasha Andrews avec laquelle il a eu deux filles : Lola, née en 2017 et Billie, née en 2019. Désormais, l'acteur et sa famille ont opté pour une vie à la campagne, loin du tumulte de la capitale. "Ça matche très bien, lance-t-il. Le fait, un moment, d'être dans un espace de vie plus proche de la nature. Et puis, de choisir quand on a envie d'être dans la foule et de choisir quand on a envie d'être au calme chez soi, la nuit avec le bruit des chouettes et du feu, c'est cool."