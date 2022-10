Pierre Niney et Natasha Andrews : Les discrets amoureux s'éclatent avec leurs 2 filles, de véritables princesses

Quelques semaines après une parenthèse ensoleillée à la plage, la famille fondée par Pierre Niney et Natasha Andrews s'est offert une autre virée dans un cadre magique : celui de Disneyland Paris ! Invités privilégiés puisque le parc d'attraction semblait avoir été privatisé vu le peu de monde dans les manèges, l'acteur et la photographe ont pu profiter des sensations enchantées qu'offre le lieu avec leurs filles Lola, 5 ans, et Billie, 3 ans. La belle Australienne a écrit en légende et dans sa langue maternelle : "Alone at Disneyland Paris, that was just wow" (Seuls à Disneyland Paris, c'était juste Wouah).

Une excursion qui leur a permis de s'habiller en princesses - pour les enfants - et de ne pas avoir à faire la queue, ce qui a visiblement ravi l'acteur césarisé pour affronter les fantômes de la maison hantée. Complices amoureux depuis 2008, ils ont pu passer un beau moment familial, avant de retourner dans leur doux foyer à la campagne. En effet, dans le magazine Psychologies, Pierre Niney avait expliqué s'être installé à la campagne : "Je vis dans un endroit sans personne autour de moi, j'ai un temps illimité, jusqu'à l'épuisement, pour lire des livres, regarder des films, et me perdre dans une histoire. J'adore tellement faire ça ! Surtout la nuit, quand personne ne m'appelle... Mon grand luxe, ma grande joie, c'est de pouvoir choisir mes moments de solitude."