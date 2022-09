Pierre Niney en famille à la mer : paddle, plage et bronzage... photos avec Natasha Andrews et leurs filles

Une parenthèse de douceur pour Natasha Andrews et Pierre Niney, en couple depuis 2008. Parents de Lola (née en 2017) et Billie (née en 2019), ils ont décidé de fuir la capitale pour vivre à la campagne. "Je commençais à subir Paris et, aujourd'hui, je ne me vois plus du tout habiter en ville, expliquait l'acteur au magazine Psychologies. Je vis dans un endroit sans personne autour de moi, j'ai un temps illimité, jusqu'à l'épuisement, pour lire des livres, regarder des films, et me perdre dans une histoire. J'adore tellement faire ça ! Surtout la nuit, quand personne ne m'appelle... Mon grand luxe, ma grande joie, c'est de pouvoir choisir mes moments de solitude."

Côté carrière, après être apparu dans le film Mascarade de Nicolas Bedos en 2022 - où il interprète le rôle d'Adrien - l'acteur, qui a reçu le César pour Yves Saint Laurent, en 2015, s'apprête à débarquer dans Le Livre des solutions de Michel Gondry en 2023.