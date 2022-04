Pierre Niney de sortie avec sa femme Natasha Andrews, Alice Belaïdi en crop top pour "Les Bad Guys"

Action et réaction, pour toute la famille, au cinéma à partir du 6 avril 2022. Les Bad Guys, la nouvelle comédie d'aventures signée Dreamworks Animations, sera diffusée en salles obscures dès la semaine prochaine mais comme le veut la tradition, une avant-première a été organisée en amont. Le 1er avril 2022, loin des blagues et des petits poissons, le public s'est donc retrouvé au cinéma Publicis, situé sur les Champs-Elysées de Paris, afin de découvrir cette joyeuse bande d'animaux, redoutables criminels de haut vol, tout droit sortie de la série éponyme de livres pour enfants.

Pierre Perifel, le réalisateur à l'origine de ce film d'animation, a ainsi retrouvé son équipe de comédiennes et de comédiens, engagés pour doubler les personnages incroyables des Bad Guys. Derrière les traits de Mr. Loup, Mr. Serpent, Mr. Requin et Mlle Tarentule se cachent effectivement des talents bien de chez nous : Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi, Igor Gotesman et Douly. Font également partie de l'aventure Alice Belaïdi et Natasha Andrews, l'épouse de Pierre Niney.

Le film Les Bad Guys raconte l'histoire d'une équipe d'animaux qui se fait arrêter par la police après des années de méfaits. Pour sortir de la prison, ils font une promesse : cesser les bêtises et devenir de bonnes personnes, avec l'aide d'un mentor cochon d'Inde, le Professeur Marmelade. C'est une jolie occasion, pour Pierre Niney, de collaborer professionnellement avec celle qui partage déjà sa vie.

L'acteur de 33 ans est en couple avec l'Australienne Natasha Andrews depuis 2008. Ils ont eu deux filles ensemble, Lola en 2017 et Billie en 2019, et vivent tous loin des folies de la capitale, à la campagne. "Je commençais à subir Paris et, aujourd'hui, je ne me vois plus du tout habiter en ville, expliquait-il au magazine Psychologies. Je vis dans un endroit sans personne autour de moi, j'ai un temps illimité, jusqu'à l'épuisement, pour lire des livres, regarder des films, et me perdre dans une histoire. J'adore tellement faire ça ! Surtout la nuit, quand personne ne m'appelle... Mon grand luxe, ma grande joie, c'est de pouvoir choisir mes moments de solitude."