Pierre Niney et Natasha Andrews au saut du lit : le couple dans l'intimité, en pyjama et culotte

Après avoir assuré le promotion de son nouveau film Goliath, sorti le 9 mars 2022 au cinéma, Pierre Niney profite de quelques jours au soleil avec sa compagne Natasha Andrews. Sur Instagram, la comédienne et photographe australienne a laissé voir quelques extraits de leur séjour marocain essentiellement consacré au surf. Entre deux vagues, le couple a même pris la pose depuis sa chambre, au naturel.

Sur un premier cliché relayé en Story, Pierre Niney apparaît debout sur son lit, visiblement mal réveillé après sa sieste. Le comédien de 32 ans se laisse prendre en photo torse nu, en jogging, par celle qui partage sa vie depuis plus de 13 ans maintenant (voir diaporama). C'est ensuite au tour de Natasha Andrews d'apparaître au saut du lit, en pull et culotte, le temps d'un selfie miroir avec sa moitié couchée juste derrière. Leurs deux petites filles, Lola et Billie (nées en 2017 et 2019), sont-elles du voyage ? Difficile à dire...

Le couple a multiplié les apparitions ces dernières semaines. Le 8 mars, Pierre Niney et sa compagne ont affiché leur tendre complicité lors de la première du film Goliath à Paris, non loin de Gilles Lellouche et Emmanuelle Bercot. Avant ça, les amoureux s'étaient illustrés sur le tapis rouge des César, le 25 février dernier. Nommé pour le prix du Meilleur acteur, grâce à son rôle dans Boîte noire, Pierre Niney s'est finalement incliné devant Benoît Magimel, se moquant avec humour de son statut (tout à fait relatif) de "loser".