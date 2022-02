César 2022 - Pierre Niney soutenu par sa belle Natasha : regards tendres et... pas de danse !

Il y avait du beau monde sur le tapis rouge des César ! Vendredi 25 février 2022, se tient la 47e cérémonie récompensant le meilleur du cinéma francophone. Nommé dans la catégorie du Meilleur acteur grâce à sa performance dans le film Boîte Noire, Pierre Niney a fait une apparition remarquée sur le photocall. Plutôt décontracté, allant même jusqu'à esquisser quelques pas de danse devant les photographes, le comédien était en bonne compagnie.

Elégant dans son costume Dior Homme, le populaire acteur a en effet pu compter sur la présence de sa compagne de longue date, la comédienne et photographe Natasha Andrews.(habillée en Dior également, avec des bijoux Van Cleef & Arpels). En couple depuis maintenant 13 ans, les parents des adorables Lola et Billie ont affiché leur complicité sur le tapis rouge, non loin d'autres duos : Virginie Efira et son compagnon Niels Schneider, Chloé Jouannet et Sandor Funtek...

La compétition est rude pour le César sur Meilleur acteur, puisque Pierre Niney se retrouve face à Adam Driver, Vincent Macaigne, Damien Bonnard, Benoît Magimel et Pio Marmaï. Il pourrait également voler le prix à son bon copain Gilles Lellouche, lui aussi nommé cette année. Les deux amis ont d'ailleurs copieusement mis en scène cette compétition qui les oppose, avec humour bien sûr. Sur la scène de l'Olympia vendredi soir, le maître de cérémonie Antoine de Caunes a fini par "forcer" leur réconciliation, concrétisée par une chaleureuse accolade.