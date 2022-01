Pierre Niney et Natasha Andrews : Adorables photos de leurs petites filles, Lola et Billie

Depuis maintenant 13 ans, Pierre Niney file le parfait amour avec la belle australienne Natasha Andrews. Après un début d'histoire à deux, le couple a fondé une famille en 2017, en accueillant son premier enfant : une fille baptisée Lola. De trois, ils sont passés à quatre, avec l'arrivée de la petite Billie en 2019. Depuis, il n'est pas rare de voir les fillettes faire quelques apparitions sur le compte Instagram de leur maman, elle aussi comédienne, et passionnée de photo.

L'aînée est blonde, la seconde est plutôt châtain... Sur le réseau social, Natasha Andrews partage régulièrement des extraits de sa vie de famille épanouie, à la campagne. Il y a quelque temps déjà que Pierre Niney et sa compagne ont quitté la ville pour s'installer au vert, sans aucun regret. "Je commençais à subir Paris et, aujourd'hui, je ne me vois plus du tout habiter en ville, expliquait l'acteur au magazine Psychologies, en octobre dernier. Je vis dans un endroit sans personne autour de moi, j'ai un temps illimité, jusqu'à l'épuisement, pour lire des livres, regarder des films, et me perdre dans une histoire. J'adore tellement faire ça ! Surtout la nuit, quand personne ne m'appelle... Mon grand luxe, ma grande joie, c'est de pouvoir choisir mes moments de solitude."

Heureux en solitaire, Pierre Niney adore malgré tout passer du temps avec ses deux petites filles : "Mes plaisirs viennent toujours de ce qui me relie très fort au présent, rappelle-t-il. Comme faire du sport, du surf, du basket... ou jouer avec mes filles. J'ai toujours adoré jouer. Avec elles, ça, ça n'a pas bougé. Et je leur souhaite, pour plus tard, la légèreté du rire. Parce que c'est un pouvoir magique..."