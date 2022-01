Pierre Niney torse nu, Natasha Andrews câline... jolies vacances au soleil en famille !

Il était grand temps de s'accorder une petite pause. Pierre Niney sera prochainement à l'affiche du film Goliath de Frédéric Tellier ainsi que dans le nouveau long-métrage de Nicolas Bedos, intitulé Mascarade, et dans Feuille Man et Le livre des solutions. Son visage recouvrira les panneaux publicitaires en 2022 et autant de tournages, ça fatiguerait le plus motivés de tous les acteurs du monde. C'est pourquoi Monsieur s'est envolé, en direction de l'île Maurice, pour respirer un coup, sans oublier sa compagne ni leurs enfants.

Depuis quelques heures, Pierre Niney et Natasha Andrews partagent effectivement de jolies photographies capturées depuis l'archipel des Mascareignes. Au programme de ces vacances hivernales, soleil fou, palmiers, arbres millénaires et bronzette, peau nue, évidemment. En couple avec la belle Australienne depuis 2008, le comédien de 32 ans profite de cet instant, figé dans le calendrier, pour câliner ses deux filles, Lila et Billie. L'une d'elle apparaît d'ailleurs - de dos ! - sur l'un des souvenirs de vacances.

Un bol d'air frais et ça repart. Outre la promotion de tous les films qu'il a tourné, Pierre Niney va devoir assurer le 25 février prochain, soir de la 47e cérémonie des César. En compétition pour le titre de de "Meilleur acteur", il affrontera Damien Bonnard pour son rôle dans Les Intranquilles, Adam Driver pour Annette, Vincent Macaigne pour Médecin De Nuit, Benoît Magimel pour sa performance dans De Son Vivant, Pio Marmaï pour La Fracture. Mais c'est contre Gilles Lellouche, nommé pour BAC Nord, que Pierre Niney semble le plus prêt à tout pour gagner. Pour savoir qui remportera la récompense, rendez-vous très bientôt du côté de l'Olympia de Paris...