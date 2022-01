Pierre Niney sa compagne Natasha Andrews : couple ultra stylé au défilé AMI

L'acteur césarisé Pierre Niney , qui n'a pas caché son émotion à l'annonce de la disparition de Gaspard Ulliel, et son épouse Natasha Andrews sont apparus cette semaine au défilé Ami (voir diaporama).

Menant aujourd'hui une existence tranquille à la campagne, l'acteur français et la photographe australienne, parents de deux enfants, Lola née en 2017 et Billie née en 2019, ont rompu leur exil solitaire pour les projecteurs de la Paris Fashion Week. En effet, pour l'occasion, le couple a été invité à se présenter devant les photographes. Ils ont été vus dans des tenues similaires, reflet de leur union fusionnelle et leur personnalité très complémentaires. Les deux amoureux portaient un blouson en cuir noir (version longue pour monsieur et courte pour madame). Assorti d'un jean blanc et de baskets de la même couleur, le couple ne pouvait pas mieux s'accorder. Enfin une touche de couleur rouge-orangé était à retrouver sur le pull de Pierre et sur le sac de Natasha. Le photocall s'est effectué sur un arrière-fond de type métro parisien. Le duo avait déjà fait sensation à Venise pour la Mostra. Les deux tourtereaux n'étaient pas les seuls invités prestigieux à se montrer devant les photographes pour le défilé événement de la marque Ami, puisque Philippine Leroy-Beaulieu, Carla Bruni , Isabelle Huppert , Caroline de Maigret, la chanteuse Louane ou encore la youtubeuse Léna Mahfouf ont aussi été aperçues.

Ce couple, le plus souvent discret, dure depuis maintenant 14 ans. Une longévité admirable entre l'acteur peu jaloux en amour et la séduisante australienne. Aujourd'hui, ils ont choisi d'élever leurs deux enfants loin de l'agitation parisienne. Depuis, Natasha a l'habitude de dévoiler son quotidien de maman sur les réseaux sociaux, tandis que Pierre affirme que la paternité est, pour lui, un nouvel amusement.

L'acteur très actif en 2021 avec 3 films sur grand écran (OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, Boite noire de Yann Gozlan et Amants de Nicole Garcia ) Pierre Niney, 32 ans, ne sera pas moins actif cette année. Il est effectivement attendu aux côtés de Gilles Lellouche et Emmanuelle Bercot dans Goliath, et ceux d'Isabelle Adjani dans Mascarade pour ses retrouvailles avec Nicolas Bedos.