Pierre Niney et Natasha Andrews : Les amoureux brillent à la Mostra

Le film Amants, dont la date de sortie en salles n'a pas encore été confirmée, raconte l'histoire de Lisa (Stacy Martin) et Simon (Pierre Niney), qui s'aiment à Paris. Élève dans une école hôtelière, elle attend plus que lui de cet amour. Mais à la suite d'une soirée qui tourne mal et le met en danger, Simon quitte brutalement la France. Lisa attend des nouvelles qui ne viendront jamais. Quelques années plus tard dans l'Océan indien, leurs destins se croisent à nouveau...

Jeudi soir à la Mostra de Venise, le premier grand festival de cinéma depuis le début de la crise sanitaire, l'équipe du film Amants a croisé la présidente du jury de cette 77e édition : l'Australienne Cate Blanchett, notamment aidée dans sa mission par Ludivine Sagnier et l'Américain Matt Dillon, autres membres du jury. Tous vont devoir choisir parmi les 18 films en compétition celui qui cette année remportera le précieux Lion d'or, remis l'an dernier au Joker.

Marine Corviole