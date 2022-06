Audrey Tautou star de la Fashion Week : apparition inattendue au défilé AMI

Autre star du grand écran à avoir été sollicitée par Alexandre Mattiussi : Ana Girardot. Bien loin de la tenue d'aventurière qu'elle arbore dans Le Flambeau, c'est dans un mini-short en jean, cuissardes camel, blouse beige, veste de costume blanche et sac vert que la jeune maman a elle aussi défilé. D'autres stars leur ont succédé à l'image du danseur de l'Opéra de Paris Germain Louvet ou du top Cara Delevingne. Un show exceptionnel que les people n'ont pas voulu manquer.

Le monde du cinéma était certes réuni mais pas que. Carla Bruni a elle aussi fait le déplacement avec ses amies de longue date Naomi Campbell et Farida Khelfa. Louane Emera était elle aussi de la partie, sublimée par une magnifique robe blouse verte flashy, dévoilant au passage une nouvelle coupe de cheveux, blond platine, au carré. Non loin d'elle, Jonathan Bailey, star des Chroniques de Bridgerton et Angus Cloud, acteur de la série phénomène Euphoria. Du très beau monde...