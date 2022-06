Frédéric Lopez méconnaissable, son apparence dans Le Flambeau fait beaucoup réagir

Le 23 mai dernier, Canal+ a diffusé les premiers épisodes du Flambeau, la nouvelle série de Jonathan Cohen. Il s'agit d'une parodie de l'émission de survie Koh-Lanta où son personnage Marc et quinze autres candidats s'affrontent sur l'île déserte de Chupacabra. Sur place se mêlent alors épreuves physiques et stratégies, le tout sous fond d'humour bien sûr. Pour l'occasion, Jonathan Cohen a fait appel à une partie du casting de sa précédente série, La Flamme, à savoir : Leila Bekhti, Géraldine Nakache, Ramzy Bédia, Adèle Exarchopoulos ou encore Pierre Niney. Mais des petits nouveaux ont également fait leur apparition, dont Frédéric Lopez.

En effet, l'animateur qui se fait discret ces dernières années, depuis qu'il a cédé la présentation de Rendez-vous en Terre inconnue à Raphaël de Casabianca, a eu l'opportunité de participer au tournage. Lundi 6 juin, alors que les trois derniers épisodes du Flambeau ont été proposés sur MyCanal, les téléspectateurs ont alors découvert son jeu d'acteur. Mais ils ont surtout été interpellés par son apparence physique. Et pour cause, il dévoile une barbe et des cheveux blancs, ce qui semble le "vieillir" d'après les internautes.

Car sur Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre. "Frédéric Lopez est méconnaissable dans Le Flambeau", "Non mais j'ai mis 3 minutes à comprendre que c'était vraiment Frédéric Lopez", "Il est tombé dans une faille spatio-temporelle ou quoi ? Je l'ai à peine reconnu", "Le visage et le coup de vieux de Frédéric Lopez !", "Mais ça fait combien de temps que j'avais pas vu Frederic Lopez moi, c'est quoi cette transformation physique", "Frédéric Lopez a pris 30 ans en 3 ans mais on retiendra qu'il est bon acteur dans Le Flambeau", lit-on entre autres.