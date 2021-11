Frédéric Lopez méconnaissable et "vieilli de 10 ans" : son apparition surprise fait beaucoup parler

En 2018, Frédéric Lopez a opéré un grand changement dans sa carrière professionnelle. Quatorze ans après avoir créé l'émission Rendez-vous en terre inconnue pour France 2, il décidait de céder la présentation à son confrère Raphaël de Casabianca. Cette même année, et au bout d'un premier numéro seulement, il a également délaissé son deuxième programme culturel Nos terres inconnues sur la même chaîne. Depuis, l'animateur baroudeur s'est considérablement éloigné de l'attention publique. Il a toutefois fait son grand retour sur nos écrans ce jeudi 18 novembre 2021 sur France 2 et autant dire qu'il a eu le temps d'adopter un tout nouveau look au cours de sa retraite médiatique.

Frédéric Lopez était invité à participer à la nouvelle émission citoyenne du journaliste Julian Bugier, intitulée J'ai une idée pour la France. Une émission qui donnait la parole à des français venus proposer des solutions pour le pays. L'animateur-producteur de 54 ans a de son côté souhaité sensibiliser en racontant une histoire qui l'a particulièrement marqué. Celle autour d'un couple qui a créé l'association Pour un sourire d'enfant dans le but d'aider des enfants cambodgiens défavorisés. Mais les internautes ont surtout été frappés par son apparence. Et pour cause, Frédéric Lopez arbore désormais une barbe et des cheveux blancs ! (Voir notre diaporama).

Les réactions sur Twitter ne se sont alors pas faites attendre. "Il a vieilli d'un coup ou c'est moi qui délire ?", "Frédéric Lopez il a pris 10 ans en arrêtant l'émission RDV en terre inconnue je suis choqué", "Il n'y a que moi qui ai pris une énorme claque en voyant Frédéric Lopez sur France 2 ?", "Frédéric Lopez méconnaissable sur le plateau ce soir", a-t-on notamment réagi.

À noter que Frédéric Lopez est aujourd'hui tourné vers la méditation après avoir suivi une formation à l'université de Strasbourg et obtenu un diplôme dans la matière. Il est toujours lié au milieu audiovisuel en qualité de producteur. En 2020, il annonçait également préparer un nouveau projet de magazine citoyen pour France Télévisons.