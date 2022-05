Jonathan Cohen marié ? Il évoque pudiquement sa compagne, la DJ Piu Piu...

Jonathan Cohen est de retour sur le petit écran dans la série Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra, le lundi 23 mai 2022 sur Canal+. Marc, le personnage qu'il incarne dans ce périple fou, parodie drolatique de l'émission Koh-Lanta, est déjà bien connu du grand public... puisque chacun l'avait vu évoluer dans la première saison du show, La Flamme, qui se moquait gentiment du Bachelor. À l'époque, l'acteur et humoriste dévoilait une incarnation du sexisme et de la bêtise frôlant le ridicule, une personnalité, donc, à l'opposé de la sienne.

J'étais prêt à avoir une relation différente

Côté coeur, Jonathan Cohen est loin de devoir se lancer dans une aventure télévisée pour trouver l'amour. En couple depuis 4 ans avec la DJ Piu Piu, il est même papa d'une petite Gloria. Et inutile de dire que le rôle "d'homme de la maison", il préfère lui même en rire. "Nous avons tous été élevés dans cette culture où tout nous pousse à entrer dans des moules absurdes : moi, je pensais que si je n'étais pas tout le temps fort, aucune femme ne m'aimerait, explique-t-il dans le magazine Elle. Quand j'ai rencontré Piu Piu, je sortais d'une histoire où il y avait encore ces rapports à la con du prince charmant et Cendrillon. J'étais prêt à avoir une relation différente, plus proche, plus égalitaire, plus saine."