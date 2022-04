Jonathan Cohen en couple avec Piu Piu : photos de sa jolie et stylée compagne... devenue blonde !

Le couple, qui s'est rencontré en 2016, est même devenu une famille, puisqu'ils ont accueilli une petite fille en 2019, dont le prénom n'a jamais été officiellement dévoilé. Leur philosophie semble être "Pour vivre heureux, vivons cachés", car ils ne se montrent en public que très rarement. L'une des seules photo les montrant ensemble se trouve sur le compte Instagram de la jeune femme : datant de juillet 2019 elle est accompagnée d'une jolie mais très rare déclaration : "amor de mi vida".

Féministe et très engagée, la jeune femme n'hésite pas à se servir de son compte Instagram pour promouvoir son travail. Elle avait notamment joué prêté ses talents de photographe et directrice artistique pour les copines de son chéri, Géraldine Nakache et Leïla Bekhti, lors de la promotion de leur film J'irais où tu iras. On peut également la voir mixer, danser ou bien poser pour certaines marques. Elle a également lancé le collectif féministe We are safe place avec la fille de Cédric Klapish, Thaïs.

Et il arrive souvent que ses réseaux lui servent à soutenir son compagnon ! Lors de la sortie de La Flamme sur Canal +, elle avait invité ses 16 000 abonnés à regarder la série dans laquelle son compagnon joue le rôle d'un séducteur cherchant l'amour. Très loin de ce qu'il est dans la vraie vie ! Nul doute que pour la saison 2, Le Flambeau, une parodie de Koh Lanta, elle sera encore derrière lui... mais en toute discrétion, comme d'habitude !