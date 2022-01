Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos et Géraldine Nakache : les copines divines chez Paco Rabanne !

Du brillant, du disco et du sweat à capuche : Adèle Exarchopoulos, Leila Bekhti et Géraldine Nakache ont sorti le grand jeu hier, lors du défilé Paco Rabanne au Palais de Tokyo ! Les actrices, très amies, sont arrivées ensemble en se tenant la main, radieuses devant les photographes, pour assister à l'un des derniers shows de la saison à Paris et admirer les plus belles créations de Julien Dossena, le styliste français directeur artistique de la marque depuis 2013.

Si la femme de Tahar Rahim avait misé sur un ensemble bleu marine à bandes oranges et des sandales argentées assez classiques, Adèle Exarchopoulos s'est quant à elle fait remarquer pour sa jupe courte argentée, totalement sortie des années 70. Pour compléter son look, elle avait choisi un pull à capuche cachant ses cheveux coupés au carré. Un décalage parfait pour mettre en avant un côté " streetwear " et festif !

Géraldine Nakache, quant à elle, avait préféré un long manteau bleu couvrant un pantalon argenté et des bottes noires. Avec ses cheveux lâchés, l'actrice et réalisatrice de 41 ans était totalement à la hauteur de ses deux copines en termes de classe et de mode ! Très proches dans la vie, les trois femmes n'hésitent pas à partager quelques bribes de leurs vies sur les réseaux sociaux.