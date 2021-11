Adèle Exarchopoulos en panique totale : Leïla Bekhti à la rescousse, Marion Cotillard morte de rire

On dit souvent que la petite bête ne mangera pas la grosse. Tout dépend de la nature de l'insecte en question. Et justement, une famille de curieux cafards a semé la panique, le 7 novembre 2021, au sein d'une troupe fantastique de comédiennes françaises. Dans plusieurs vidéos partagées sur Instagram, on peut effectivement voir Adèle Exarchopoulos en panique face à ce regroupement de blattoptères, tenter de les faire fuir de la pièce avec un verre et une chaussure sous le regard médusé de Leïla Bekhti, qui filme, ainsi que de Géraldine Nakache.

On dirait des petits caramels

"Je sais même pas ce qu'il y'a de pire dans cette vidéo. Le bonnet de Leïla, la réaction de Géraldine ou mes soquettes", écrit Adèle Exarchopoulos. Mais comment s'est terminée cette mésaventure ? En fin de séquence, une grande partie des insectes s'est envolée en extérieur quand quelques autres traînent encore de la patte, au chaud. "C'est beaucoup trop bizarre, c'est quoi ? Olala, on dirait des petits caramels", ajoute la compagne de Tahar Rahim. Voilà donc le remède parfait contre le cafard du dimanche soir...