La Flamme, saison 2 : Jonathan Cohen déjà remplacé pour la suite de la série

La Flamme s'est éteinte pour Marc, le lundi 26 octobre 2020. Mais une partie du casting devrait encore faire des étincelles. Puisque la saison 1 s'est clôturée sur un happy ending et que le coeur du personnage de Jonathan Cohen est pris, la suite devrait plus ou moins se faire sans lui. Selon les informations divulguées par Camille Chamoux, qui incarnait Chatalere dans les premiers épisodes, le programme de Canal+ prendra une tournure différentes prochainement... puisque c'est l'une des treize prétendantes originelles qui va devenir la prochaine tête d'affiche.

Qui va prendre la place de Jonathan Cohen ?

"Je suis très curieuse de voir cette saison 2 qui sera l'inverse : des prétendants garçons et une 'bachelor' fille, explique Camille Chamoux dans le podcast SERIELAND. La postulante est géniale, on ne va pas dire qui c'est pour le moment, mais elle est géniale." Ne l'oublions pas : la série La Flamme, qui parodie nos plus belles émissions de dating amoureux sur Canal+, est inspirée de Burning Love. Or, le show américain avait également choisi une comédienne de la première saison pour être la vedette de la suite. Julie, incarnée par June Diane Raphael, était une candidate au grand coeur mais dépassée par les événements. Si Jonathan Cohen respecte sa source d'inspiration, il pourrait donc choisir Doria Tillier pour prendre sa place.

Je me demande s'ils auront autant de liberté que nous

Attention, spoiler. Après moults péripéties, tromperies, mensonges, tentatives de meurtre et morts, Marc a fait son choix, dans La Flamme, lors d'une finale à couteaux tirés entre Marina - Géraldine Nakache - et Anne - Ana Girardot. Or, c'est la douce Orchidée, ressortie de derrière les fagots, qui a remporté un aller sans retour vers le coeur de notre pilote d'avion. Pour la saison 2, Jonathan Cohen restera derrière la caméra mais va devoir faire un autre choix difficile : celui des treize nouveaux prétendants. "Il y a énormément de comédiens garçons talentueux en France, donc je pense que ce ne sera pas non plus difficile de trouver des comédiens humoristiques, poursuit Camille Chamoux. Mais je me demande s'ils auront autant de liberté que nous dans leur regard sur eux-mêmes."

Il faudra patienter encore un peu pour savoir quelques stéréotypes de télé-réalité, quels traits de caractères absurdes ou handicaps seront mis en lumière dans la suite. Si les idées fusent déjà entre les créateurs, le casting n'est pas encore terminé et le tournage n'a, de ce fait, pas encore débuté. Les actrices et acteurs de La Flamme sont heureusement là pour ajouter un peu d'eau à notre moulin en attendant...