Camille Chamoux (La Flamme) : Mais que cache-t-elle sous la zone floue de Chataléré ?

Drôle de surprise, sur Canal+, pour les fans de love et de franche rigolade. À l'aide d'un concept loufoque et d'un cast incandescent, la série La Flamme a incendié nos petits écrans dès la diffusion de ses trois premiers épisodes, le lundi 12 octobre 2020. Dans cette parodie du célèbre gentleman extraordinaire, notre bachelor national, Jonathan Cohen tente de trouver l'amour face à treize jeunes – ou moins jeunes – célibataires qui brûlent déjà d'amour pour lui. Et parmi les performances de Leïla Bekhti, Florence Foresti ou Adèle Exarchopoulos, Camille Chamoux tire son épingle du jeu en se baladant à moitié nue dans toutes ses scènes.

J'étais quand même fesses à l'air tout le temps

Dans La Flamme, elle est Chataléré, une femme torride aux origines italiennes dont le prénom évoque le meilleur ou le pire, c'est selon. Comme ce doux sobriquet l'indique, Camille Chamoux évolue parmi ses consoeurs sans porter beaucoup de vêtements. Une malédiction quand on sait que les épisodes ont été filmés par basse température. "J'ai tourné en string chair, j'étais quand même fesses à l'air tout le temps, a expliqué la comédienne, sur les ondes d'Europe 1, à Eva Roque. Mais au bout d'un moment, on oublie complètement. On a tourné en novembre, décembre. On s'y faisait, on avait un peu froid, surtout moi. J'étais très aérée, mais c'est toujours pareil quand on tourne, on oublie les circonstances."

Il m'a proposé un autre rôle au départ

Et dire qu'on a failli passer à côté de cette facette de Camille Chamoux, chaude comme la braise. "Il y a des rôles qui ont bougé, poursuit-elle. Moi, on m'a proposé un autre rôle au départ et j'étais hyper contente de le faire à la base. Et puis, j'ai eu cette possibilité de faire Chataléré. Je me suis dit 'trop marrant'." Quand elle a commencé à discuter de la série avec Jonathan Cohen, l'actrice de 43 ans devait effectivement s'emparer du rôle d'Émilie, la jeune femme non-voyante campée divinement par Florence Foresti. "Il y a eu un peu de chaises musicales, conclut Camille Chamoux. C'est normal parce que les filles pouvaient, et ne pouvaient plus, avec les emplois du temps, etc. Quand j'ai vu que je n'étais pas du tout pressentie pour Chataléré et que finalement c'était libre, j'ai dit que j'avais envie de le tenter."

Bientôt la saison 2 ?

La série commence à peine qu'une suite est déjà envisagée. Selon les informations du Parisien, une deuxième saison aurait déjà été validée par Canal+. Le concept sera un peu différent. Une candidate de la saison 1 de La Flamme obtiendra le rôle principal de la bachelorette et tentera de trouver l'amour après son expérience décevante auprès de Jonathan Cohen. "On a envie de travailler dessus", appuie le cocréateur du show auprès du quotidien. La Flamme est inspirée de l'émission américaine Burning Love, qui avait mis en scène une demoiselle au coeur brisé pour sa deuxième saison. En France, Marjolaine Bui avait également eu cette chance après avoir été éconduite dans Greg le millionnaire. Voilà, donc, qui ne laisse présager que le meilleur...