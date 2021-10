Leïla Bekhti et Tahar Rahim : Le couple de sortie au Louvre

Après 8 jours de folie, la Fashion Week de Paris est enfin (ou déjà) terminée ! Leïla Bekhti en a goûté la ferveur une dernière fois mardi soir. Après les défilés L'Oréal Paris et Givenchy, elle a assisté à celui de Louis Vuitton et y a retrouvé Catherine Deneuve et sa fille, Chiara Mastroianni.

C'est au Musée du Louvre, dans le 1er arrondissement de Paris, qu'a eu lieu le défilé Louis Vuitton. La maison française et son directeur artistique prêt-à-porter Nicolas Ghesquière y ont dévoilé, ce mardi 5 octobre 2021, leur collection pour les saisons printemps-été 2022. Leïla Bekhti, Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni comptaient parmi les chanceux invités.

En pull, short et bottines, Leïla Bekhti est restée sur le thème de la silhouette masculine, après avoir enfilé un sweatshirt oversize pour le show Givenchy deux jours plus tôt. Confortablement installée au premier rang, l'héroïne du film Les Intranquilles (sorti le 29 septembre 2021) a suivi avec attention les passages des mannequins et peut-être repéré une future tenue pour une avant-première.

Elle a aussi certainement été surprise par la présence d'une manifestante contre la surconsommation, qui s'est mêlée aux modèles castés et que la sécurité est parvenue à sortir.