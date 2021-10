Leïla Bekhti radieuse face à la divine épouse de Paul Pogba : Pluie de stars au défilé L'Oréal

Ce dimanche 3 octobre 2021, de nombreuses personnalités étaient présentes à Paris pour assister au célèbre défilé de mode L'Oréal. En cette semaine de la mode parisienne (qui se poursuit jusqu'au 6 octobre prochain), les célébrités ont répondu présent au traditionnel défilé à ciel ouvert de la célèbre marque de cosmétique.

Et dès son arrivée, Leïla Bekhti a véritablement fait crépiter les flashs des photographes. Sur le parvis des droits de l'Homme et de la Femme, l'actrice de 37 ans est apparue parfaitement lookée. Habillée d'un haut beige oversize et déstructuré ainsi que d'un pantalon noir taille haute, la compagne de Tahar Rahim a opté pour une tenue de saison résolument très chic. L'épouse du footballeur Paul Pogba, Maria Zulay Pogba Salaues, s'est également déplacée pour l'occasion. Habillée d'un joli tailleur blanc, valorisant sa silhouette élancée, la jolie blonde a apporté une touche de couleur à sa tenue avec un petit sac à main rose fluo. Après avoir récemment révélé le prénom de son deuxième enfant, la mère de famille est apparue radieuse face aux photographes.

Une collection sous le signe de la diversité

Parmi les invitées, les spectateurs ont également eu le plaisir de croiser la chanteuse américaine Bella Poarch, Carla Ginola, Marie Drucker, Elsa Zylberstein ainsi que le rappeur Kid Cudi - qui avait opté pour un look très grunge -.

Sur le podium, Camila Cabello et Amber Heard ont eu le plaisir de défiler avec les dernières nouveautés de la marque. Une collection engagée qui a véhiculé "un message fort en faveur de l'estime de soi". "L'événement célébrera notre vision de la féminité et du féminisme, et sera un cri de ralliement pour toutes les femmes - mais aussi pour les hommes - qui partagent nos convictions", avait précédemment indiqué Delphine Viguier-Hovasse (directrice générale internationale de L'Oréal Paris) dans un communiqué.