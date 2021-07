Paul Pogba avec sa femme Maria : après l'élimination à l'Euro, il retrouve le sourire

Paul Pogba reste une des grandes satisfactions françaises à l'Euro. L'auteur d'un des plus beaux buts du tournoi (le but du 3-1 face à la Suisse) a défendu son partenaire Kylian Mbappé, critiqué et parfois injustement insulté pour son manque d'efficacité et son penalty raté face à la Suisse.

"Quand vous avez de grands joueurs, vous espérez de grandes choses. Tout le monde l'attend, tout le monde attend de le voir marquer cinq buts, être meilleur buteur de l'Euro. Mais il s'est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain. C'est le plus important. C'est un grand joueur. C'est aussi une leçon pour lui, il va grandir et il va revenir. Il n'y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau", a confié Paul Pogba dans un espagnol fluide dans l'émission El Chiringuito.

À l'issue du match France - Suisse, les familles de Pogba et Mbappé ont été prises à parti par Véronique Rabiot, la mère du footballeur Adrien Rabiot.

Kylian Mbappé a également été réconforté par le président de la République, Emmanuel Macron. Selon Le Parisien, le chef d'état s'est entretenu avec l'attaquant de 22 ans par message.